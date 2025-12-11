مسؤول أمريكي: ترامب يرى أن على واشنطن الدخول في مفاوضات مع إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.

قال المندوب الامريكي في مجلس الامن الدولي مايك والتز، اليوم الخميس ( 11 كانون الاول 2025 )، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن على واشنطن الدخول في مفاوضات مع إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.

وجاءت تصريحات والتز في مقابلة متلفزة، تحدث خلالها عن ملامح الاستراتيجية الأمريكية المقبلة في الشرق الأوسط.

وأوضح والتز أن "مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب سيكون الجهة المشرفة على تنفيذ اتفاق غزة"، مضيفاً أن "الخطة تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية إلى جانب إنشاء نظام مالي خاص لدعم إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها".

وأضاف أن "حركة حماس ستُجرّد من السلاح"، مشيراً إلى أن ترامب أكد إمكانية تحقيق ذلك "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وشدد على أن الإدارة الامريكية المقبلة ستتبع نهجاً صارماً في التعامل مع طهران لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، قائلاً إن ذلك يتطلب في النهاية "الجلوس إلى طاولة التفاوض".

وفيما يتعلق بجبهة لبنان، قال والتز إن "حزب الله يعيد بناء نفسه خلال المرحلة الحالية"، لافتاً إلى أنه "زار الحدود اللبنانية بنفسه واطلع على "نشاط الجيش اللبناني" هناك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيداً سياسياً وأمنياً، وسط تحركات أمريكية وإقليمية لرسم ملامح مرحلة ما بعد حرب غزة.