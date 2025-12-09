بوتين يؤكد استمرار روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى نهايتها المنطقية، بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا مضطرة للقيام بذلك بالقوة المسلحة.

جاءت تصريحات بوتين خلال الاجتماع السنوي لمجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي عقد اليوم الثلاثاء، وقال فيه: "بلا شك، سنكمل هذا الأمر حتى نهايته المنطقية، حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب التي بدأت بالانقلاب في أوكرانيا، قائلا: "نحاول إنهاء هذا الأمر، ونحن مضطرون للقيام بذلك بقوة السلاح".

كما حدد جزءا من هذه الأهداف بالتأكيد على أن منطقة دونباس هي "أراض روسية تاريخية"، قائلا: "هذه الأراضي - هذا مهم، إنها أراضينا التاريخية، بالتأكيد. تشكلت روسيا بطريقة تجعل هذه (الأرض) دائما جزءا من روسيا".

وأكد الرئيس الروسي على أن قوة روسيا تكمن في تنوعها، بما في ذلك التنوع اللغوي، مشيرا إلى أن: "في هذا التنوع (بما في ذلك اللغوي)، أولا، تكمن قوتنا، وثانيا، عندما يشعر الإنسان بأن لديه القدرة على ممارسة لغته الأم، فإن لغة التواصل بين القوميات ستسير أيضا بشكل مختلف - بمتعة وبدون أي ضغط"