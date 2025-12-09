الصفحة الدولية

بوتين يؤكد استمرار روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى نهايتها المنطقية، بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا مضطرة للقيام بذلك بالقوة المسلحة.

جاءت تصريحات بوتين خلال الاجتماع السنوي لمجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي عقد اليوم الثلاثاء، وقال فيه: "بلا شك، سنكمل هذا الأمر حتى نهايته المنطقية، حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب التي بدأت بالانقلاب في أوكرانيا، قائلا: "نحاول إنهاء هذا الأمر، ونحن مضطرون للقيام بذلك بقوة السلاح".

كما حدد جزءا من هذه الأهداف بالتأكيد على أن منطقة دونباس هي "أراض روسية تاريخية"، قائلا: "هذه الأراضي - هذا مهم، إنها أراضينا التاريخية، بالتأكيد. تشكلت روسيا بطريقة تجعل هذه (الأرض) دائما جزءا من روسيا".

وأكد الرئيس الروسي على أن قوة روسيا تكمن في تنوعها، بما في ذلك التنوع اللغوي، مشيرا إلى أن: "في هذا التنوع (بما في ذلك اللغوي)، أولا، تكمن قوتنا، وثانيا، عندما يشعر الإنسان بأن لديه القدرة على ممارسة لغته الأم، فإن لغة التواصل بين القوميات ستسير أيضا بشكل مختلف - بمتعة وبدون أي ضغط"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين يؤكد استمرار روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
أُدين بصفقة فساد مالي.. الصين تعدم مسؤولا مصرفيا
سفارة روسيا في طهران تحذر من إعلان مزيف يروج لتجنيد إيرانيين مقابل مبالغ مالية
إيران: الأجهزة الأمنية تستدعي ممثل الجالية اليهودية في البرلمان
عراقجي: أثبتنا أن الحرب لن تُسقط إيران وصواريخنا أسقطت شروط ترامب
عمدة نيويورك: سنقوم باعتقال نتنياهو اذا وطأت قدماه ارض المدينة
إيران: بدء محاكمة متهم بالتجسس لصالح إسرائيل في محكمة الثورة بكرج
طوكيو تستدعي سفير بكين لديها على خلفية تعرض طائرات مقاتلة يابانية لتهديد صيني
قائد الحرس الثوري الإيران : إيران تتوعد برد أشد إذا استؤنفت الهجمات ضدها
أميركا: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك