إيران: الأجهزة الأمنية تستدعي ممثل الجالية اليهودية في البرلمان

استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الممثل اليهودي في البرلمان همايون سامه نجف آبادي على خلفية إعجاب، وتعليقات بعض اليهود الإيرانيين على محتويات إسرائيلية على وسائل التواصل، حيث أكد نجف آبادي ذلك في رسالة مفتوحة نُشرت على حسابه الشخصي في "تلغرام"، وموجهة إلى الجالية اليهودية في إيران.

وكتب نجف آبادي: "للأسف، خلال الأسبوعين الماضيين تم استدعائي إلى هذه الأجهزة بسبب قيام بعض إخوتنا اليهود بنشر تعليقات وإبداء إعجاب بمحتويات زائفة، ما أدى إلى سوء فهم لدى أجهزة الاستخبارات في البلاد".

فيما وجّه نجف آبادي في الرسالة دعوة واضحة لأعضاء الجالية اليهودية بالامتناع عن نشر أي تعليقات أو القيام بأي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات، قد "يثير الشكوك".

كما لفت إلى ضرورة حذف أي تعليقات أو إعجابات غير عادية أو حساسة أو يمكن تفسيرها بشكل خاطئ في الفضاء السيبراني، قائلا: "يطلب منكم حذفها في أقرب وقت ممكن".

وحذر نجف آبادي قائلا: "إذا كنتم أعضاء في قنوات مرتبطة بالنظام الصهيوني، بما في ذلك إسرائيل بالفارسية، أو قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، أو صفحات وقنوات عدائية أخرى، يجب عليكم إلغاء متابعتها فوراً".

وأضاف: "إذا لم تحذفوا التعليقات أو الإعجابات، أو استمررتم في الاشتراك في القنوات المذكورة، فقد تنشأ نشاطات قانونية، وسيصبح حل المسألة أكثر صعوبة في المستقبل".

وفي يونيو الماضي، في ذروة الضربات الإسرائيلية على إيران وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية نحو إسرائيل، كجزء من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أكد نجف آبادي أن نحو 8,000 يهودي في إيران يدعمون قيادة الجمهورية الإسلامية.

كذلك ذكر نجف آبادي: "نحن مستعدون للدفاع عن الوطن تحت قيادة القائد الأعلى" في حال انهيار الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، معبراً عن وجهات نظر متشددة.

وبالمقابل، أعلنت القيادة اليهودية في إيران ولاءها الكامل للجمهورية الإسلامية، حيث أكد الحاخام الأكبر يهودا جيرامي أن يهود إيران "يقفون في جبهة واحدة للدفاع عن وطننا".