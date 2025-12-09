الصفحة الدولية

إيران: الأجهزة الأمنية تستدعي ممثل الجالية اليهودية في البرلمان


استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الممثل اليهودي في البرلمان همايون سامه نجف آبادي على خلفية إعجاب، وتعليقات بعض اليهود الإيرانيين على محتويات إسرائيلية على وسائل التواصل، حيث أكد نجف آبادي ذلك في رسالة مفتوحة نُشرت على حسابه الشخصي في "تلغرام"، وموجهة إلى الجالية اليهودية في إيران.

وكتب نجف آبادي: "للأسف، خلال الأسبوعين الماضيين تم استدعائي إلى هذه الأجهزة بسبب قيام بعض إخوتنا اليهود بنشر تعليقات وإبداء إعجاب بمحتويات زائفة، ما أدى إلى سوء فهم لدى أجهزة الاستخبارات في البلاد".

فيما وجّه نجف آبادي في الرسالة دعوة واضحة لأعضاء الجالية اليهودية بالامتناع عن نشر أي تعليقات أو القيام بأي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات، قد "يثير الشكوك".

كما لفت إلى ضرورة حذف أي تعليقات أو إعجابات غير عادية أو حساسة أو يمكن تفسيرها بشكل خاطئ في الفضاء السيبراني، قائلا: "يطلب منكم حذفها في أقرب وقت ممكن".

وحذر نجف آبادي قائلا: "إذا كنتم أعضاء في قنوات مرتبطة بالنظام الصهيوني، بما في ذلك إسرائيل بالفارسية، أو قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، أو صفحات وقنوات عدائية أخرى، يجب عليكم إلغاء متابعتها فوراً".

وأضاف: "إذا لم تحذفوا التعليقات أو الإعجابات، أو استمررتم في الاشتراك في القنوات المذكورة، فقد تنشأ نشاطات قانونية، وسيصبح حل المسألة أكثر صعوبة في المستقبل".

وفي يونيو الماضي، في ذروة الضربات الإسرائيلية على إيران وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية نحو إسرائيل، كجزء من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أكد نجف آبادي أن نحو 8,000 يهودي في إيران يدعمون قيادة الجمهورية الإسلامية.

كذلك ذكر نجف آبادي: "نحن مستعدون للدفاع عن الوطن تحت قيادة القائد الأعلى" في حال انهيار الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، معبراً عن وجهات نظر متشددة.

وبالمقابل، أعلنت القيادة اليهودية في إيران ولاءها الكامل للجمهورية الإسلامية، حيث أكد الحاخام الأكبر يهودا جيرامي أن يهود إيران "يقفون في جبهة واحدة للدفاع عن وطننا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: الأجهزة الأمنية تستدعي ممثل الجالية اليهودية في البرلمان
عراقجي: أثبتنا أن الحرب لن تُسقط إيران وصواريخنا أسقطت شروط ترامب
عمدة نيويورك: سنقوم باعتقال نتنياهو اذا وطأت قدماه ارض المدينة
إيران: بدء محاكمة متهم بالتجسس لصالح إسرائيل في محكمة الثورة بكرج
طوكيو تستدعي سفير بكين لديها على خلفية تعرض طائرات مقاتلة يابانية لتهديد صيني
قائد الحرس الثوري الإيران : إيران تتوعد برد أشد إذا استؤنفت الهجمات ضدها
أميركا: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
أميركا ترفض نشر فيديو الإجهار على ناجين من ضربة أميركية لقاربٍ مشتبه بتهريب المخدرات
عالم زلازل تركي يحذر من "كارثة محتملة" ويدعو لتعزيز الاستعدادات
بلجيكا: واهم من يعتقد أن روسيا ستخسر في أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك