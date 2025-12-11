السبت المقبل.. اجتماع في باريس لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا

يتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين في باريس يوم السبت المقبل مع ممثلين عن أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لحل الأزمة الأوكرانية.

أفاد بذلك موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، وقال: "من المتوقع أن يتم عقد اجتماع يضم مسؤولين أمريكيين كبارا مع ممثلين بارزين من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في باريس يوم السبت لمناقشة خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب".

وأشار "أكسيوس" إلى أن الاجتماع سيكون "محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة ترامب للسلام". وأوضح أن الاجتماع الذي يأتي وسط توترات عبر ضفتي الأطلسي هو محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة ترامب للسلام

وحسب الموقع الأمريكي فقد سلمت أوكرانيا إدارة ترامب ردها - نقطة تلو الأخرى - على أحدث مسودة لخطة السلام الأمريكية يوم الأربعاء.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.