أُدين بصفقة فساد مالي.. الصين تعدم مسؤولا مصرفيا


أُعدم في الصين اليوم الثلاثاء المدير السابق لشركة كبرى تابعة للدولة لإدارة الأصول، بعدما أُدين في قضية فساد ضخمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

في العام 2024، أُدين باي تيان هوي المدير العام السابق لشركة تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز (CHIH) بقبول أكثر من 156 مليون دولار مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018، وفقا لقناة "سي سي تي في" الحكومية.

وفي الصين، عادة ما يتم تعليق أحكام الإعدام في قضايا الفساد لمدة عامين، قبل تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.

غير أنّ عقوبة باي تيان هوي التي أصدرتها محكمة في مدينة تيانجين الشمالية في أيار/مايو لم تعلّق، ثم خسر دعواه في الاستئناف في شباط/فبراير.

ووفق قناة "سي سي تي في"، فقد وصفت المحكمة الشعبية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، جرائمه بأنّها "خطيرة للغاية".

وأشارت القناة إلى أنّ باي أُعدم صباح الثلاثاء في تيانجين (شمال شرق) بعدما ودّع أقاربه، من دون تحديد طريقة إعدامه.

وتصنّف الصين الإحصائيات المتعلّقة بعقوبة الإعدام بأنّها سر من أسرار الدولة، على الرغم من أنّ جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، تقدّر أنّ الآلاف يتم إعدامهم كل عام.

شركة "تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز" لإدارة الأصول، هي إحدى أكبر شركات إدارة القروض المتعثّرة في البلاد، أي القروض ذات احتمالية التخلّف عن السداد. كما أنّها من الشركات الرئيسية المستهدفة في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينيبينغ منذ عدّة سنوات.

وأُعدم مديرها السابق لاي شياومين في كانون الثاني/يناير 2021، بعد إدانته بقبول رشى بقيمة 253 مليون دولار.

