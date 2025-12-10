الحرس الثوري يعلن توقيف سفينة أجنبية تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرّب في الخليج

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء ( 10 كانون الأول 2025 )، توقيف سفينة أجنبية كانت محمّلة بنحو 350 ألف لتر من الوقود المهرّب (الديزل)، وذلك بعد عملية رصد وتعقب جرت في مياه الخليج.

وذكر بيان للحرس الثوري تابعته "بغداد اليوم"، أن قوات المنطقة الثانية البحرية تمكنت، ضمن مهام حماية الحدود والمياه الإقليمية، من تعقب السفينة التي كانت ترفع علم سوازيلند (إسواتيني)، قبل اعتراضها بموجب أمر قضائي واقتيادها إلى سواحل بوشهر جنوب إيران.

وقال قائد المنطقة الثانية البحرية، العميد حيدر هنريان مجرد، إن السفينة كانت تحمل شحنة وقود مهرّب مصدرها إيران، مؤكداً أن الكمية المضبوطة “أُعيدت إلى البلاد بقرار قضائي، وهي حالياً قيد التفريغ وتسليمها لشركة توزيع المشتقات النفطية في بوشهر”.

وأضاف أن 13 فرداً من طاقم السفينة جرى توقيفهم، معظمهم من جمهورية الهند، إضافة إلى أفراد آخرين من دولة مجاورة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.

وأكدت البحرية الإيرانية استمرار عملياتها في مكافحة تهريب الوقود وحماية الأمن البحري في مياه الخليج.