إيران: بدء محاكمة متهم بالتجسس لصالح إسرائيل في محكمة الثورة بكرج

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، بدء جلسات محاكمة متهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أمام الفرع الثاني من محكمة الثورة في كرج بمحافظة البرز.

وقال رئيس محاكم محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، في تصريح صحفي، إن "المتهم يحمل الجنسية المزدوجة ويقيم في إحدى الدول الأوروبية، وتم اعتقاله في اليوم الرابع من الحرب الإيرانية – الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا، بعد عملية رصد ومتابعة نفذتها استخبارات الحرس الثوري".

وأضاف المسؤول القضائي أن "التحقيقات أظهرت أن المتهم أجرى لقاءات متعددة مع عناصر الموساد، وخضع لدورات تدريبية في عدة عواصم أوروبية وداخل الأراضي المحتلة، كما دخل إيران قبل نحو شهر من اندلاع المواجهات الأخيرة عبر مطار دولي بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"مهمة استخبارية".

وأشار فاضلي هريكندي إلى أنه "عُثر عند اعتقال المتهم وفي إحدى الفلل التي كان يقيم فيها على معدات متطورة للاستخدامات الاستخبارية"، مؤكدًا أن "القضية تُنظر وفق اتهام التعاون الاستخباري والتجسس لصالح النظام الصهيوني استنادًا إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الأعمال العدائية لإسرائيل ضد السلم والأمن".

ولم تعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة المعلومات التي حاول المتهم نقلها أو ما إذا كان هناك متورطون آخرون في القضية.