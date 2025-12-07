أميركا: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان

صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة عسكرية مع الصين ولا تسعى لتغيير وضع تايوان، إذ ذكر هيغسيث خلال منتدى أمني في كاليفورنيا، إن "وزارة الحرب لترامب تعتمد على التفكير السليم"، موضحا أن مواقفها تتلخص في "ردع الصين من خلال القوة وليس المواجهة".

وأضاف هيغسيث: "لا نحاول التفوق عليها أو إهانتها. ولا نحاول تغيير الوضع الراهن لتايوان". كما أكد هيغسيث أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية الوطن ونصف الكرة الأرضية".

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، أجلت تقديم المساعدات العسكرية لتايوان في الصيف الماضي على خلفية سعي الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين.