تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الأفغانية والباكستانية

اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان وفق ما أكده المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، حيث ذكر مجاهد في منشور على منصة "إكس": "للأسف، شن الجانب الباكستاني مساء اليوم هجمات جديدة باتجاه أفغانستان في ناحية سبين بولداك في قندهار، ما دفع قوات الإمارة الإسلامية إلى الرد".

وبحسب مصادر أفغانية فقد بدأت المواجهة عقب إلقاء القوات الباكستانية قنبلة يدوية باتجاه الجانب الأفغاني، ما أدى إلى تبادل مكثف لإطلاق النار بين الطرفين.

فيما تشير التقارير الواردة من المنطقة إلى استمرار الاشتباكات، فيما بدأ سكان الجانبين مغادرة منطقة التوتر خشية تصاعد العنف.

كذلك ذكر مسؤول باكستاني "أن الأعمال الأخيرة التي اشتملت على إطلاق قذائف مدفعية وأسلحة أخرى وقعت بين مقاطعة بلوشستان الباكستانية ومنطقة قندهار الأفغانية".

ويشهد الشريط الحدودي بين أفغانستان وباكستان توترات متكررة منذ سنوات، خصوصا في المناطق المتاخمة لخط دوراند، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول خروقات أمنية وتحركات مسلحة عبر الحدود.