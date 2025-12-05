الصفحة الدولية

تايوان: الصين نشرت سفناً حربية في إطار "عمليات عسكرية"


أعلنت تايوان أن الصين نشرت سفنًا حربية من أجل "عمليات عسكرية" تمتد على مئات الكيلومترات من البحر الأصفر وصولًا إلى بحر الصين الجنوبي، ما يمثّل "تهديدًا" للمنطقة، حسب ما أعلنت الناطقة باسم مكتب الرئاسة كارين كيو.

وبينما لم تؤكد بكين المناورات أو تنفها، أضافت كيو أن وزارة الدفاع التايوانية وغيرها من الوكالات الأمنية تراقب أنشطة الصين و"لديها فهم كامل للوضع".

ولم تكشف المتحدثة عدد السفن الصينية المشاركة في عملية الانتشار، لكن وكالة "فرانس برس" نقلت عن "مصدر أمني" أن العدد كبير.

وقالت كيو إن العمليات لم تقتصر على مضيق تايوان بل امتدت من جنوب البحر الأصفر إلى بحر الصين الشرقي، قرب جزر دياويو وصولًا إلى بحر الصين الجنوبي وحتى غرب الهادئ.

وأضافت أن "ذلك بالفعل يمثّل تهديدًا ويؤثر على منطقة الهندي - الهادئ والمنطقة برمتها".

وأوردت كيو أن تايوان حضّت الصين على "ممارسة ضبط النفس"، مضيفة: "نحن واثقون أيضًا بأنه بإمكاننا التعامل مع هذه المسألة بشكل جيد".

ولم تعلن أي من القوات المسلحة الصينية أو الإعلام الرسمي عن أي زيادة في النشاط العسكري في المنطقة، حيث قالت تايوان إنه تم رصد سفن صينية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بن، إن تدريبات سلاح البحرية في أعالي البحار تتوافق مع القانون الدولي و"ليست موجّهة ضد أي دولة معيّنة أو هدف".

