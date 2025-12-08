الصفحة الدولية

عمدة نيويورك: سنقوم باعتقال نتنياهو اذا وطأت قدماه ارض المدينة


صرّح عمدة نيويورك، زهرة ممداني، مرارًا وتكرارًا بأنه سيُصدر تعليماته لشرطة نيويورك باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه نيويورك، مستشهدًا بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، نتنياهو مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب واستهداف المدنيين.

وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور  انه "و على الرغم من هذه الاتهامات، أعلن نتنياهو أنه لا يزال يخطط لزيارة نيويورك، رافضًا تصريحات ممداني بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يُثير سؤالًا جوهريًا: هل يملك عمدة مدينة في الولايات المتحدة سلطة اعتقال رئيس وزراء اجنبي بموجب القانون الدولي؟". 

وأضاف التقرير" لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها؛ فهي تعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات التوقيف، في عام 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات، لعرقلة التحقيقات في الجرائم المزعومة التي ارتكبها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون في أفغانستان وفلسطين".

وأوضح انه " عندما يُعاق إنفاذ المحكمة الجنائية الدولية، يوفر القانون الدولي آلية بديلة: الولاية القضائية العالمية، و يسمح هذا المبدأ لأي دولة بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة - مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية - بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم أو جنسية الجاني، وقد نجحت عدة دول، منها سويسرا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مسؤولين أجانب، مثل إدانة وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام ٢٠٢٤، وإصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، الرئيس السوري السابق". 

وتؤكد منظمة "ترايل إنترناشونال" أن الأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا يمكنهم التمتع بالحصانة بناءً على مناصبهم السياسية، لأن ارتكاب هذه الجرائم يجردهم من هذه الحماية نظرًا لتهديدهم للسلم والأمن الدوليينـ لذا فان الحصانة السياسية والدبلوماسية التي يتمتع بها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لا تحميه من الاعتقال بموجب الولاية القضائية العالمية، تمامًا كما حدث في قضية الجنرال أوغستو بينوشيه، الرئيس السابق للديكتاتورية العسكرية في تشيلي، الذي اتُهم بارتكاب إبادة جماعية واختفاء قسري وقتل وتعذيب، أُلقي القبض عليه في لندن في تشرين الأول 1998 بناءً على مذكرة توقيف إسبانية في إطار الولاية القضائية العالمية.

عمدة نيويورك: سنقوم باعتقال نتنياهو اذا وطأت قدماه ارض المدينة
