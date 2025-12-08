قائد الحرس الثوري الإيران : إيران تتوعد برد أشد إذا استؤنفت الهجمات ضدها

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، اليوم الأحد ( 7 كانون الأول 2025 )، أن بلاده لا تزال في مرحلة "توقف الاشتباك" مع إسرائيل، لكنه شدد على أن أي عمل عدائي جديد سيُواجَه بردٍّ "أشد قسوة" من الهجمات السابقة.

وقال باكبور في كلمة له أمام حشد من طلاب جامعة الإمام الحسين العسكرية في طهران وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "العدو يدرك جيداً أن أي خطوة ضد إيران ستُقابَل بردٍّ أقوى وأوسع"، مؤكداً استمرار بلاده في تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية".

وكشف أن "قوات الحرس الثوري أطلقت 14 صاروخاً باتجاه ما وصفه بـ"أهم قاعدة جوية أمريكية في المنطقة" داخل الأراضي القطرية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة أبلغت طهران بعد الهجوم بأنها "لن تواصل الضربات إذا توقفت إيران عن الرد".

وأضاف أن "واشنطن وتل أبيب كانتا تخططان لتحويل الحرب التي استمرت 12 يوماً إلى "حرب مركّبة"، إلا أنهما فشلتا في تحقيق أهدافهما، مبيناً أن القيادة الإسرائيلية كانت تراهن على انهيار منظومة القيادة الإيرانية بعد استهداف عدد من كبار القادة، لكن إعادة تنظيم القيادة تمت بسرعة، وتولى كل قائد مهامه فوراً".

وأوضح أن "إيران في مرحلة "توقف الاشتباك" مع إسرائيل، لكنها تعمل على رفع مستوى الردع وقدراتها الدفاعية، مشدداً على أن أي اعتداء جديد سيُواجَه بردٍّ "أشد وأقسى" من السابق".