الصفحة الدولية

من هما منفذي الهجوم في استراليا اليوم؟


كشفت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، عن هوية منفذي الهجوم في مدينة بوندي الاسترالية.

ووفقا لوسائل الاعلام فأن "المهاجم الأول هو لبناني الجنسية ويدعى خالد نابلسي، حيث سافر من لاكيمبا إلى بوندي". وأضافت ان "هذا الشخص كان معروفا لدى جهاز الأمن الأسترالي (ASIO)".

وأضافت ان "المهاجم الثاني هو باكستاني الجنسية يدعى نافيد اكرم"، مشيرة الى ان "هذا الشخص هو من جنوب غرب المدينة".

وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجمات التي وقعت قبل ساعات على حشد كان يحضر الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، وهو عيد يهودي يستمر ثمانية أيام ويحتفل بصمود الديانة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن أحد المسلحين قتل في موقع الحادث، بينما أصيب الآخر ونقل إلى الحجز في حالة حرجة.

ولم يتضح لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) في هذه المرحلة من هو السيد أكرم.

وأشار مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إلى أن أحد مطلقي النار معروف لدى السلطات، لكن "الشخص الذي نعرفه لا يملك معلومات كافية للشرطة". وأضاف: "لذا فهو ليس من بين المشتبه بهم الذين كنا سنبحث عنهم تلقائيا في هذا الوقت".

 

 

