السودان: مقتل ستة من حفظة السلام الأمميين في هجوم بمسيّرات


قُتل ستة جنود على الأقل في هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تابعة لبعثة حفظ سلام أممية في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة جنوبي السودان، الأمر الذي دانته الأمم المتحدة بشدة، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي (يونيسفا) أن "ستة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون، جروح أربعة منهم بالغة" عندما ضربت طائرات مسيّرة معسكرهم في كادوقلي، مضيفة أن جميع الضحايا من بنغلادش.

فيما عبّر رئيس وزراء بنغلادش محمد يونس في بيان عن "حزنه الشديد" إزاء الواقعة، مشيرا إلى أن الحصيلة بلغت ستة قتلى وثمانية جرحى، وطلب من الأمم المتحدة ضمان تقديم "أي دعم طارئ ضروري" للعناصر البنغلادشيين، وتابع يونس "ستقف حكومة بنغلادش إلى جانب العائلات في هذه اللحظة الصعبة".

كذلك دانت وزارة الخارجية البنغلادشية "بشدة" الهجوم. كما شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" الهجوم الذي وصفه بـ"المروع"، مجددا في بيان دعوته أطراف النزاع في السودان إلى "وقف الأعمال الحربية فورا".

