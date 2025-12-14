الخارجية الإيرانية: علاقتنا مع لبنان قوية ونأمل باستلام سفيرنا الجديد مهامه قريبا

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي السلطات اللبنانية إلى الحوار، في أول تعليق رسمي على امتناع بيروت عن الموافقة على تعيين السفير الإيراني الجديد، إذ أكد بقائي في إفادة صحفية أن "العلاقة الدبلوماسية بين إيراني ولبنان علاقة قديمة وقوية ولا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن إيران لديها سفير في لبنان، كما أن السفير اللبناني الجديد استقر مؤخرا في طهران.

وبخصوص السفير الإيراني الجديد، أوضح بقائي أنه "تم تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه منذ فترة"، معربا عن أمله في "أن تسير هذه العملية بشكل طبيعي، وأن يتمكن السفير الجديد من استلام مهامه في بيروت قريبا".

فيما شدد بقائي على تفضيل بلاده "تجنب أي تصريحات قد تشغل لبنان عن التركيز على حماية سيادته الوطنية وسلامة أراضيه"، رافضا "أي كلام قد يشتت انتباه المجتمع والحكومة اللبنانية عن القضايا الأساسية للبلد".

ويذكر أن لبنان لم يصدر حتى الآن موافقة رسمية على تعيين السفير الإيراني الجديد، في خطوة تعد غير مألوفة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث ذكرت صحيفة "الأخبار" المقرّبة من حزب الله أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أوقف مؤقتا قرار قبول السفير الإيراني الجديد في بيروت.

كما أوضحت الصحيفة في عددها الصادر يوم السبت 13 ديسمبر أن تعيين أحمد سويدان سفيرا للبنان لدى طهران جاء قبل إرسال إيران اسم سفيرها المقترح إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

فيما لفت التقرير إلى أن رجّي لم يرفع ملف السفير الإيراني الجديد إلى مجلس الوزراء، مما أبقى إجراءات اعتماد أوراقه الرسمية معلقة حتى إشعار آخر.