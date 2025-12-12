الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: إسرائيل قتلت مئات من أبناء بلدي الأبرياء لكنّها لم تواجه أي عقاب دولي


قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، إنّ إسرائيل قتلت مئات من أبناء بلده الأبرياء خلال الحرب التي اندلعت في حزيران الماضي، من دون أن تواجه أي عقاب دولي على ما وصفها بـ"الجرائم الوحشية".

وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال الاجتماع الدولي للسلام والثقة المنعقد في عشق آباد عاصمة تركمانستان، أنّ "كل أمّة تسعى لتحقيق السلام تستحق التقدير"، مشددًا على أنّ السلام الحقيقي لا يمكن إحرازه إلّا عبر حوار متكافئ، وتعاون جماعي، واحترام القانون الدولي، والابتعاد عن سياسات الأحادية.

وقال إنّ السلام العالمي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى "امتياز جغرافي" لا يتمتّع به الجميع، داعيًا إلى إعادة النظر في مفهوم السلام وآلياته، والابتعاد عن الحلول القائمة على زيادة الإنفاق العسكري أو التحالفات الصلبة أو الدبلوماسية الشكلية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنّ سياسات القوى الكبرى في غرب آسيا أسهمت، بحسب تعبيره، في تكريس "حق خاص" لإسرائيل، مكّنها من مواصلة سياساتها التوسعية واعتداءاتها على الفلسطينيين وسوريا ولبنان وإيران وقطر، من دون أي محاسبة دولية، مؤكدًا أنّ الاعتداء الذي شنّته إسرائيل على بلاده في حزيران الماضي وأسفر عن "استشهاد مئات من المواطنين الأبرياء" لم يُقابَل بأي عقاب دولي، بل حظي بـ"دعم سياسي وعسكري كامل" من القوى الغربية.

وشدّد بزشكيان على أنّ استمرار هذا "الاستثناء الأمني" يهدّد أسس الاستقرار في المنطقة والعالم، معتبرًا أنّ بناء سلام عادل يتطلّب خضوع جميع الدول للقواعد الدولية من دون استثناءات.

ودعا الرئيس الإيراني الدول المشاركة إلى العمل جماعيًا عبر المبادرات الإقليمية، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، واعتماد دبلوماسية متعدّدة الأطراف قائمة على الأخلاق، مشيرًا إلى مبادرات مطروحة من جانب بلاده، من بينها مبادرة "مودّة" للحوار الإسلامي، ومبادرة "منارة" للبحوث النووية السلمية المشتركة.

وختم بزشكيان بالتأكيد على تقدير طهران لجهود تركمانستان في استضافة الاجتماع، ودعم الحوار الهادف إلى الحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني: إسرائيل قتلت مئات من أبناء بلدي الأبرياء لكنّها لم تواجه أي عقاب دولي
زاخاروفا: زيلينسكي وزوجته متورطان في تنظيم جرائم ضد أطفال في أوكرانيا
السبت المقبل.. اجتماع في باريس لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا
مسؤول أمريكي: ترامب يرى أن على واشنطن الدخول في مفاوضات مع إيران بهدف منعها من الوصول إلى السلاح النووي.
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينة أجنبية تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرّب في الخليج
لافروف: روسيا على أهبة الاستعداد للرد على نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا وإجراءاتها جاهزة
السودان: الدعم السريع تحذر الجيش إثر مقتل جنود من دولة جنوب السودان ومهندسين بحقل هجليج
بوتين يؤكد استمرار روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
أُدين بصفقة فساد مالي.. الصين تعدم مسؤولا مصرفيا
سفارة روسيا في طهران تحذر من إعلان مزيف يروج لتجنيد إيرانيين مقابل مبالغ مالية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك