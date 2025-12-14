ألمانيا: إحباط مخططاً إرهابياً لاستهداف سوق عيد الميلاد في بافاريا

أعلنت السلطات الألمانية عن إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف سوق عيد الميلاد في منطقة دينجولفينج بمحافظة بافاريا السفلى، بعد اعتقال خمسة أشخاص بينهم سوري ومصري وثلاثة مغاربة، إذ ذكرت صحيفة بيلد الألمانية إن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ الهجوم باستخدام سيارة، مشيرة إلى أن الخلية يقودها إمام مصري حرض ثلاثة مغاربة على التخطيط للهجوم.

وأضافت الصحيفة أن السوري المحتجز لم يتضح بعد دوره في المخطط، حيث ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ أن أربعة من المتهمين مثلوا أمام القاضي الذي أصدر بحقهم مذكرات توقيف، في حين يخضع الخامس، وهو السوري، للاحتجاز الاحتياطي لحين تحديد مسؤولياته القانونية.

وحصلت السلطات الألمانية على المعلومات المتعلقة بالتحضير للهجوم من عميل جهاز استخبارات أجنبي، في خطوة تعكس التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة المواطنين والزوار خلال موسم الاحتفالات.