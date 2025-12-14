عراقجي: لا ثقة بواشنطن والدبلوماسية خيارنا رغم جاهزية إيران للدفاع

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، أن بلاده لم تثق يومًا بالولايات المتحدة بوصفها طرفًا صادقًا في المفاوضات، مشيرا إلى أن واشنطن لم تُظهر الجدية في أي من الملفات السابقة، إلا أن ذلك لا يمنع إيران من تفضيل المسار الدبلوماسي.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن إسرائيل تركز حاليًا على ما وصفه بـ”الحرب النفسية”، وتسعى إلى خلق حالة من الخوف داخل إيران، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُعد جزءًا من حرب حقيقية تستهدف الاستقرار الداخلي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الحديث عن احتمالات شن هجوم جديد لا يعني التقليل من خطر الحرب، موضحًا أن إيران وقواتها المسلحة وشعبها في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن البلاد في أي ظرف.

وشدد عراقجي على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، بل تفضّل حل القضايا عبر التفاوض والدبلوماسية، معتبرًا أن العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني لسنوات طويلة لم تحقق أي نتائج، وأن الحل الوحيد يكمن في المسار التفاوضي.

وأضاف أن مكانة إيران وقوتها يحددها الشعب الإيراني نفسه، داعيًا الولايات المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الإيراني والنظام الذي اختاره بإرادته الحرة.