ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار، متهما المؤسسة بالتشهير نتيجة تعديل محتوى خطابه في 6 يناير.

وفي التفاصيل، فقد أقام ترامب، الاثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية، يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفق وثيقة رسمية من المحكمة، بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مضلل.

وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وكانت "بي بي سي" قدمت اعتذارا، بسبب "توليف" خطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنيف"، قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وبثت "بي بي سي" جزءا من الخطاب طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة"، بينما حذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.

يشار إلى أنه في 6 يناير 2021 اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.​

وتحول هذا التاريخ إلى نقطة مركزية في الصراع السياسي والإعلامي داخل الولايات المتحدة، وأساسا لعدد كبير من التحقيقات الجنائية والبرلمانية، ولملفات تشهير وقضايا مرتبطة بتغطية الإعلام وخطاب ترامب.