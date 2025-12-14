الصفحة الدولية

إيران تشترط اعتذار واشنطن وتعويض الأضرار لاستئناف المفاوضات


أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، أن أي خطوة أمريكية في اتجاه "جبر الضرر" يجب أن تبدأ باعتذار رسمي عن الهجوم على إيران وتعويض الخسائر التي لحقت بها، معتبراً أن ذلك حق قانوني لطهران يمكن متابعته استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية.

وقال بروجردي في تصريحات إن "الولايات المتحدة أثبتت، بعد ما وصفه بـ"الحرب المفروضة"، أنها طرف غير موثوق"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة رسمية إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد  علي الخامنئي طالباً التفاوض، وهو ما قوبل بموافقة إيرانية لإثبات أن طهران لا تسعى إلى الحرب وتؤمن بالتفاهم القائم على المصالح المتبادلة".

وأضاف أن "خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة جرت بين الجانبين، إلا أن الهجوم على إيران قبيل الجولة السادسة كشف، بحسب تعبيره، عدم مصداقية واشنطن وعدم التزامها بأي مسار تفاوضي".

وشدد بروجردي على أن "الاعتذار العلني وجبر الأضرار يمثلان الأساس الوحيد لإطلاق مسار حقيقي لبناء الثقة، بما يمنح أي حديث لاحق عن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة أرضية واقعية".

وختم عضو لجنة الأمن القومي بالقول إنه "لا ينظر بتفاؤل إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن سياستها تقوم على "الخداع والمراوغة"، الأمر الذي لا يترك مجالاً للثقة ما لم تُترجم الأقوال إلى خطوات عملية ملموسة".

