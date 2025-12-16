"لماذا أدافع عمن يخنقني؟".. لوكاشينكو يرفض "حراسة" أوروبا من المخدرات

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لن يحمي أوروبا التي تخنق بلاده حاليا من تهريب المخدرات.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأمريكية "نيوزماكس تي في": "كنا نحارب المخدرات بجدية مع الأوروبيين والبولنديين والليتوانيين واللاتفيين والأوكرانيين، كنا نوقفهم هنا ونحرق المخدرات بالأطنان. الآن لا يوجد مثل هذا التوتر. ولن أدافع عنهم".

وأضاف لوكاشينكو: "إذا وضعوا حبلا حول رقبتك وشنقوك، هل كنت ستدافع عن أولئك الذين قرروا إعدامك؟ هل يجب أن أدافع عن أوروبا في هذه الحالة؟ لماذا؟ هم يخنقونني، فهل يجب أن أدافع عنهم من المخدرات؟".

وأجرت المقابلة مع الرئيس مقدمة القناة غريتا كونواي فان ساسترين، زوجة المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروس جون كول، الذي التقى مع القائد البيلاروسي في مينسك يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.