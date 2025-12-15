القبض على عناصر خلية خططت لاستهداف وتفجير خمسة مواقع في لوس أنجلوس

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة أشخاص خططوا لاستهداف وتفجير خمسة مواقع متفرقة في لوس أنجلوس.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان المجموعة تخطط لهجمات تفجيرية منسقة ليلة رأس السنة باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام باوندي في بيان: "بعد تحقيق مكثف، منعت وزارة العدل التي تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما كان يمكن أن يكون مؤامرة إرهابية ضخمة ومروعة في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا والتي تشمل مقاطعة أورانج ولوس أنجلوس".

وأضافت بام باوندي أن "جبهة تحرير جزيرة السلاحف" وهي جماعة يسارية متطرفة مناهضة للحكومة ومناهضة للرأسمالية، كانت تستعد لإجراء سلسلة من التفجيرات ضد أهداف متعددة في كاليفورنيا بدء من ليلة رأس السنة الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن "المجموعة خططت أيضا لاستهداف وكلاء الهجرة وتأمين الحدود والمركبات".

وأشارت بام باوندي إلى أن "الجهد كان لا يصدق من قبل مكاتب المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لضمان تمكن الأمريكيين من العيش بسلام".

وشددت وزيرة العدل على أن "الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية وتقديمها إلى العدالة".