أستراليا تكشف مفاجأة تخص مطلقي النار في سيدني


قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إن الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.

وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد يهودي، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.

ويوم الأحد، أطلق مسلحون مجهولون النار على رواد شاطئ بوندي في سيدني، ووفقا لشرطة نيو ساوث ويلز، أسفر الحادث عم مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح. 

كما قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن أحد المسلحين قتل في موقع الحادث، بينما أصيب الآخر ونقل إلى الحجز في حالة حرجة.

 وأعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، عن حصيلة جديدة للهجوم الذي وقع قرب شاطئ بوندي في سيدني، مؤكدة أن الحصيلة بلغت 16 قتيلا و40 جريحًا.

