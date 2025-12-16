الصفحة الدولية

إدارة ترامب: بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض متعلق بالأمن القومي


قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة قدمت إلى المحكمة، إن مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض يجب أن يستمر لدواع تتعلق بالأمن القومي.

وجاءت هذه المذكرة ردا على دعوى قضائية رفعها "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" يوم الجمعة الماضي، تطالب فيها قاضيا اتحاديا بوقف المشروع إلى حين إخضاعه لعدة مراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونغرس.

ويواجه ترامب موجة من الانتقادات بسبب قراره هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لبناء قاعة جديدة مكانه، كانت تكلفتها في بداية التقديرات بـ200 مليون دولار.

كما حذر في وقت سابق "الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في رسالة وجهها لمسؤولي إدارة البيت الأبيض في أكتوبر الماضي، من أن القاعة الجديدة البالغة مساحتها 90 ألف قدم مربعة "ستهيمن على البيت الأبيض نفسه"، الذي لا تتجاوز مساحته 55 ألف قدم مربعة تقريبا.

وكانت هيلاري كلينتون قد انتقدت بشدة هدم الجدار الشرقي بقولها:" البيت الأبيض للدولة الأمريكية وليس بيت ترامب ليغير معالم البناء فيه".

بني البيت الأبيض بين عامي 1792 و1800، بينما أضيف الجناح الشرقي عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة في عام 1942.

وتشير "جمعية تاريخ البيت الأبيض" إلى أن الشكل الحالي للمجمع الرئاسي يعود في معظمه إلى أعمال الترميم التي أجريت خلال فترة الرئيس هاري ترومان بين عامي 1948 و1952.

وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق، إن طابقا أضيف في عامي 1948 و1949 "لم يكن جميلا بما يكفي"، مشيرا إلى أن المبنى "تغير كثيرا عن تصميمه الأصلي".

يذكر أن ترامب، الذي يتمتع بخبرة طويلة كرجل أعمال في مجال العقارات — من نوادي الغولف إلى ناطحات السحاب المكتبية — كان قد أشار مرارا إلى أن البيت الأبيض يفتقر إلى مساحات كافية لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهو ما يبرر، وفق رؤيته، الحاجة إلى تنفيذ مشروعه الجديد، على حد قوله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"لماذا أدافع عمن يخنقني؟".. لوكاشينكو يرفض "حراسة" أوروبا من المخدرات
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
إدارة ترامب: بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض متعلق بالأمن القومي
القبض على عناصر خلية خططت لاستهداف وتفجير خمسة مواقع في لوس أنجلوس
أستراليا تكشف مفاجأة تخص مطلقي النار في سيدني
إيران تشترط اعتذار واشنطن وتعويض الأضرار لاستئناف المفاوضات
من هما منفذي الهجوم في استراليا اليوم؟
الخارجية الإيرانية: علاقتنا مع لبنان قوية ونأمل باستلام سفيرنا الجديد مهامه قريبا
إستراليا: قتلى ومصابون بهجوم مسلح في مدينة سيدني
ألمانيا: إحباط مخططاً إرهابياً لاستهداف سوق عيد الميلاد في بافاريا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك