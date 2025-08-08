إدارة ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في "ألكاتراز الجنوب"

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتجاز المهاجرين في أكبر سجن شديد الحراسة في البلاد، المعروف تاريخيا بسوء معاملة السجناء، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر.

وأفادت الصحيفة بأن الإدارة تتوقع أن يوفر سجن ولاية لويزيانا الشهير باسم "ألكاتراز الجنوب" 450 مكانا لاحتجاز المهاجرين، وتخطط للإعلان رسميا عن هذا القرار مطلع الشهر المقبل.

ويقع السجن في مكان مزرعة سابقة، وهو أكبر مؤسسة إصلاحية ذات حراسة مشددة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته قرابة 73 كيلومترا مربعا.

ويحيط بالسجن نهر المسيسيبي ومناطق مستنقعية، مما يجعل الهروب منه شبه مستحيل، لذلك يُلقب بـ"ألكاتراز الجنوب".

وسبق أن افتتحت الإدارة في ولاية فلوريدا مركز احتجاز مؤقت للمهاجرين غير الشرعيين المقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة، والذي أُطلق عليه اسم "ألكاتراز التماسيح" تشبيهاً بسجن ألكاتراز في سان فرانسيسكو.