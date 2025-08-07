الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي يعين شمخاني وأحمديان ممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني برئاسة لاريجاني


أصدر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي، اليوم الخميس (7 آب 2025)، أحكامًا مهمة شملت تعيينات بارزة في هياكل الأمن القومي والدفاع الوطني.

وذكرت وسائل إعلامية  أن سماحة السيد الخامنائي أصدر قرارا بتعيين الأدميرال علي شمخاني والجنرال علي أكبر أحمديان كممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني، مؤكداً على أهمية هذا المجلس في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد".

وأضافت الوسائل، أن سماحة السيد الخامنائي عين علي لاريجاني ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان، في خطوة تعكس استمرار لاريجاني في المواقع القيادية على الصعيد الأمني".

وتابعت، أن "لاريجاني يُعد من الشخصيات المخضرمة في السياسة الإيرانية، وكان قد شغل سابقًا هذا المنصب لفترة قبل استقالته، وهو معروف بدوره في السياسة الخارجية والأمن القومي".

واختتمت، أن "بهذا القرار، أبقى سعيد جليلي، أحد أطول ممثلي السيد الخامنائي في المجلس الأعلى للأمن القومي، على منصبه، مما يعكس استقراراً نسبياً في هذا المجلس الحيوي".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصدر مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه السياسي المخضرم علي لاريجاني أميناً عاماً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان الذي شغل هذا المنصب منذ حزيران 2023 بقرار من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة السيد الخامنئي يعين شمخاني وأحمديان ممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني برئاسة لاريجاني
تايلاند وكمبوديا: اتفاق تاريخي على خطة لوقف إطلاق النار
عراقجي: المفاوضات مع واشنطن مرهونة بالمصالح الوطنية رغم استمرار الرسائل معها
الحرس الثوري لأمريكا وإسرائيل: مستعدون للرد الموجع في أي مكان وزمان
البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات ضد روسيا يوم الجمعة
أمريكا: الهند تحت مجهر واشنطن بسبب تجارتها مع روسيا!
ترامب يلمح إلى احتمال توقيف مشرعين ديمقراطيين "فروا" من تكساس
روسيا تلغي القيود على نشر أسلحة نووية
المكسيك ترفض طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضيها
تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك