سماحة السيد الخامنئي يعين شمخاني وأحمديان ممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني برئاسة لاريجاني

أصدر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي، اليوم الخميس (7 آب 2025)، أحكامًا مهمة شملت تعيينات بارزة في هياكل الأمن القومي والدفاع الوطني.

وذكرت وسائل إعلامية أن سماحة السيد الخامنائي أصدر قرارا بتعيين الأدميرال علي شمخاني والجنرال علي أكبر أحمديان كممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني، مؤكداً على أهمية هذا المجلس في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد".

وأضافت الوسائل، أن سماحة السيد الخامنائي عين علي لاريجاني ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان، في خطوة تعكس استمرار لاريجاني في المواقع القيادية على الصعيد الأمني".

وتابعت، أن "لاريجاني يُعد من الشخصيات المخضرمة في السياسة الإيرانية، وكان قد شغل سابقًا هذا المنصب لفترة قبل استقالته، وهو معروف بدوره في السياسة الخارجية والأمن القومي".

واختتمت، أن "بهذا القرار، أبقى سعيد جليلي، أحد أطول ممثلي السيد الخامنائي في المجلس الأعلى للأمن القومي، على منصبه، مما يعكس استقراراً نسبياً في هذا المجلس الحيوي".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصدر مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه السياسي المخضرم علي لاريجاني أميناً عاماً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان الذي شغل هذا المنصب منذ حزيران 2023 بقرار من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.