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العثور على حطام طائرة مسيرة صهيونية في جنوب طهران


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، بالعثور على حطام طائرة مسيرة صهيونية في الحي الصناعي بمدينة برند جنوب طهران.

ووفقا لما نقلته الوسائل، فإنه "تم العثور على حطام طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني في الحي الصناعي بمدينة برند جنوب طهران، خلال دورية لقوات التعبئة بسيج التابعة للحرس الثوري".

وأضافت أن "قوات التعبئة تجري دوريات أمنية واستخباراتية لضمان حماية المنطقة"، مبينةً أن "هذه هي المرة الثانية التي يُعثر فيها على معدات لطائرات مسيرة معادية في ذات المنطقة، كانت قد استُخدمت في هجوم سابق من الكيان الصهيوني".

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العثور على حطام طائرة مسيرة صهيونية في جنوب طهران
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