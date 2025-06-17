استغرق أكثر من ساعة.. انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي بشأن الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع استمر لأكثر من ساعة.

ولم يعلن حتى الآن عن مخرجات الاجتماع، في حين أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين كبار للقاء نظرائهم الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي إن إيران "لا تفوز بالحرب مع إسرائيل، ولن تمتلك أسلحة نووية".