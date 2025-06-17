السيناتور برني ساندرز: قرار الحرب من صلاحيات الكونغرس وليس ترامب

أكد عضو الكونجرس الأمريكي السيناتور برني ساندرز، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، أن الكونغرس الأمريكي هو من يمنح صلاحيات الذهاب للحرب، داعيا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم الإقدام بعمل عسكري غير قانوني ضد إيران.

وقال ساندرز في تدوينة على حسابه بمنصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "قانون الولايات المتحدة واضح ولا يشوبه الغموض.. الكونغرس الأمريكي من يمنح صلاحيات الذهاب للحرب، وعلى ترامب ان لا يقدم بعمل عسكري غير قانوني ضد ايران".

وكان ترامب لمح إلى إمكانية دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب اسرائيل باستهداف وقصف إيران، حيث طالب إيران باستسلام "غير مشروط".

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"،، "الاستسلام غير المشروط"، مضيفا "صبرنا من إيران بدأ ينفذ".

وتابع "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي، نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف الرئيس الأمريكي انه "لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين وصبرنا ينفد".

موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترمب يفكر جديا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو المحصنة.

كما أكد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترمب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو.

وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا لافتا وغير مسبوق للخطاب الأمريكي تجاه إيران في سياق التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، وتهدد بزيادة تأزيم الأوضاع في المنطقة.