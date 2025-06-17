الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على إيران تشكل تهديداً غير مقبول للأمن الدولي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران غير قانونية وتشكل تهديدا غير مقبول للأمن الدولي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن "الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية في إيران غير قانونية" مشيرة الى ان "الهجمات تدفع العالم نحو كارثة نووية".

وتابعت، أن "الهجمات المكثفة المستمرة من الجانب الإسرائيلي على المنشآت النووية السلمية في إيران غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتشكل تهديدات غير مقبولة للأمن الدولي، وستطال عواقبها كل مكان، بما في ذلك إسرائيل نفسها".

وتشن إسرائيل منذ 5 أيام هجوماً على إيران أودى بحياة العشرات وبينهم قادة عسكريين وعلماء نوويين، إلى جانب استهداف مواقع نووية.

وردت إيران على الهجوم بقصف مستمر مستخدمة صواريخ باليستية وفرط صوتية أسقطت قتلى وجرحى ودمرت منشآت حيوية.