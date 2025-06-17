الحرس الثوري الإيراني يهدد بقصف القواعد الأمريكية بعد تصريحات ترامب

ضربة ايرانية سابقة لقاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها القوات الامريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، استعداده لتوجيه رد عسكري مباشر في حال جرى استخدام أي قاعدة أمريكية في المنطقة لشن هجمات على إيران، محذرًا من أن تلك القواعد “ستُسوّى بالأرض” حال تورطها في عمليات عدائية.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري إن “أي استخدام للمنشآت الإقليمية ضد أراضينا سيواجه برد ساحق وشامل، والدول المستضيفة لهذه القواعد ستكون مسؤولة بالكامل عن تبعات التصعيد”.

وجاء التهديد الإيراني بعد ساعات من تصريحات نارية أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال”، زعم فيها أن “الولايات المتحدة سيطرت بالكامل على المجال الجوي الإيراني”، مطالبًا بـ”استسلام غير مشروط” للنظام الإيراني.

يأتي هذا التصعيد في ظل اشتداد المواجهات بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف من دخول واشنطن على خط الصراع بشكل مباشر، ما قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع متعدد الجبهات.