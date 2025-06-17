الشرطة الإيرانية: هجمات سيبرانية وراء اضطرابات الإنترنت في البلاد

أعلنت شرطة الجرائم الإلكترونية (فتا) في إيران، مساء اليوم الثلاثاء، (17 حزيران 2025)، أن الاختلالات الواسعة في خدمة الإنترنت التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، ناجمة عن هجمات سيبرانية شديدة استهدفت البنية التحتية الرقمية.

وأكدت الشرطة، بحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن الإنترنت سيعود إلى حالته الطبيعية خلال ساعات، نافية في الوقت نفسه الشائعات المتداولة بشأن تحويل الشبكة إلى الإنترنت الوطني (الإنترنت الداخلي).

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الأمنية في إيران وتعرض منشآت مختلفة لهجمات، ما يُعزّز من احتمالات وجود استهداف منظم للبنية التحتية المعلوماتية في إطار الحرب الإلكترونية الجارية.

وكانت إسرائيل، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، عن اطلاقها هجمة سيبرانية على ايران استعدادا لهجوم قادم.

كما أكد إعلام إيراني نقلا عن القيادة الوطنية للأمن الإلكتروني، ان إسرائيل" شنت "حربا إلكترونية ضخمة" على البنية التحتية الرقمية لإيران.