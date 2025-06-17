الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، استهداف قواعد جوية إسرائيلية في هجمات صاروخية جديدة.

وقال الحرس الثوري في بيان ": "استهدفنا القواعد الجوية التي تنطلق منها الهجمات على إيران".

وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي تحذيراً شديد اللهجة لسكان الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينتي تل أبيب وحيفا، داعياً إياهم إلى مغادرتها فوراً حفاظاً على أرواحهم.

وأكد موسوي في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن “الشعب الإيراني لم يخضع يوماً لأي عدوان، ولن تمر الجرائم الصهيونية دون رد”، مشدداً على أن “مقتل العلماء والمواطنين وقادة القوات المسلحة الإيرانية لن يضعف عزيمة طهران، بل سيزيد من إصرارها على معاقبة الكيان الصهيوني”.

من جهته أعلن "الجيش الإسرائيلي" رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما دون صفارات الإنذار بمدن مختلفة في اسرائيل.

وقال الجيش في بيان، "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمالي إسرائيل عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران". وأضاف، "ندعو الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".