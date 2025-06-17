الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا ينعم بالسلام أبدا بسبب "جرائم" إسرائيل

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأن الشرق الأوسط قد لا ينعم بالسلام إذا استمرت إسرائيل في "ارتكاب جرائمها"، إذ ذكر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "إن استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، سيؤدي إلى تفشي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني انتهك جميع القواعد والأعراف الدولية، ويرتكب الجرائم بدعم من القوى الكبرى، وإذا استمرت هذه السياسة فإن المنطقة لن تنعم أبدا بسلام واستقرار دائمين".

فيما أشار رئيس الإمارات، بدوره، إلى أن "الإمارات تدعم بنشاط الاتصالات الهادفة إلى تخفيف التوترات بين إيران وإسرائيل".

وفي آخر التطورات، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن عدم حماسه للدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، لكنه قد يرسل مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائبه جي دي فانس، للقاء المسؤولين الإيرانيين.