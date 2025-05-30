مساعد وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق مع واشنطن سيكون نقطة تحول مهمة للمنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌ آبادي، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون نقطة تحول مهمة للمنطقة.

وقال آبادي في تصريحات صحفية "إذا قبلت واشنطن بحقنا في النشاط النووي السلمي فإن اتفاقا معها قد يكون قريبا"، مضيفا أنه "إذا قدمت الولايات المتحدة أيضا ضمانات فعلية لرفع العقوبات فإن الاتفاق معها محتمل".

كما أشار إلى أن طهران ملتزمة باتفاق مع واشنطن يضمن رفع العقوبات وبقاء الأنشطة النووية السلم.

وفي شان متصل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع أمريكا، مشددة بالقول إنه "لا يوجد مقترح باتفاق مؤقت سواء من إيران أو أمريكا".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة القول إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة.