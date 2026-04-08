أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، الأربعاء، التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقالت الوكالة "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة".

وأضافت "سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران".

الى ذلك، قال التلفزیون الإيراني "بقبول شروط إیران لإنهاء الحرب أعلن ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعین".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، تعليق عمليات القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين.