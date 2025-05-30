طهران تنفي تقريرا للاستخبارات النمساوية بشأن "برنامج ايران النووي"

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة (30 أيّار 2025)، الحكومة النمساوية بتوضيح رسمي حول التقرير الكاذب الصادر عن جهاز الاستخبارات النمساوي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني.

واعتبر بقائي حسب وسائل إعلام إيرانية أن "ادعاء جهاز الاستخبارات النمساوي الذي يشكك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ادعاءً كاذبًا لا أساس له من الصحة، وُضع بهدف خلق جو إعلامي معادٍ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي يفتقر إلى أي مصداقية".

وفي إشارة إلى عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي والحقيقة الواضحة بأن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا الإجراء من قبل وكالة الاستخبارات النمساوية تشويهًا للوكالة،

وأشار إلى أنه: "على عكس النمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تلتزم الصمت الماكر بشأن تسليح الكيان الصهيوني بجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والتي بدعمها الشامل لهذا الكيان الإبادي والمحتل، تمنع تحقيق شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، فإن إيران تعارض بشدة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وهي المؤسس والداعم الثابت لفكرة تحرير منطقة غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل".

وأدان بقائي نشر وكالة الاستخبارات النمساوية للأكاذيب، وطالب بتفسير رسمي من الحكومة النمساوية بشأن هذا السلوك غير المسؤول والاستفزازي والمدمر من قبل مؤسسة رسمية في هذا البلد.

وكان جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي كشف في تقريره السنوي أن إيران تمضي قدمًا نحو الأسلحة النووية، في إطار مساعيها لتحصين نفسها وفرض هيمنتها الإقليمية.

وخصصت المخابرات النمساوية، والتي تُعرف باسم *Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst* أي "المديرية الفيدرالية لحماية الدستور والاستخبارات"، قسمًا من تقريرها المكوّن من 211 صفحة لموضوع إيران، وكشفت فيه أن "إيران تسعى إلى تعزيز تسليحها بشكل شامل من أجل فرض وتأكيد مطالبها في الهيمنة الإقليمية".

وأضاف التقرير أن إيران تهدف إلى امتلاك الأسلحة النووية لجعل نظامها محصنًا ضد أي تهديد، وتعزيز وتثبيت هيمنتها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط وما بعدها. وقد بلغ البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية، حسب المخابرات النمساوية، مرحلة متقدمة، كما أن ترسانة من الصواريخ الباليستية جاهزة لحمل رؤوس نووية لمسافات طويلة.