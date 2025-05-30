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محسن رضائي : ترامب يروج لوهم تفكيك المنشآت النووية


أكد أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الإيرانية، محسن رضائي، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، أن ما يقوله ترامب عن اتفاق مع إيران لتفكيك المنشآت النووية هو مزيج من "الوهم" و"الخداع" و"الارتباك".

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية "، قال رضائي إن "ما يقوله ترامب عن اتفاق مع إيران لتفكيك المنشآت النووية هو مزيج من الوهم والخداع والارتباك".

وأضاف: "نحن نتفهم مشكلة ترامب؛ طالما أنه وفريقه مع مختل عقليًا يُدعى نتنياهو، وبصفته رئيسًا للولايات المتحدة، فلن يتخلصوا من وهم تفكيك المنشآت النووية الإيرانية".

وأشار رضائي إلى أن "على ترامب أن يعلم أنه يواجه دولةً وأمةً عظيمةً ونظامًا راسخًا في إيران، مما سيُجبر الولايات المتحدة على قبول الحقائق وتجنب الأوهام".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي حققت تقدمًا وُصف بالمفيد حتى الآن، وذلك في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء.

وأشارت الخارجية، أن الوفد الإيراني يواصل مناقشة عدد من القضايا الفنية والضمانات المطلوبة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مضيفًة أن طهران لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي.

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