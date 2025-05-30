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إيران تنفي تلقي رسالة سعودية تحذرها من عدم التوصل لإتفاق يعرضها لهجوم إسرائيلي


نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، صحة ما نشرته وكالة "رويترز" بشأن فحوى الرسالة السعودية المزعومة التي نُقلت إلى إيران خلال زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران الشهر الماضي.

وقال بقائي في بيان نشرته إن "الادعاءات التي أوردتها رويترز بشأن طلب السعودية من إيران بحث التفاوض مع الولايات المتحدة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل، عارية تمامًا عن الصحة".

وأضاف: "ما ورد في تقرير رويترز لا يستند إلى أي أساس، ويعد مثالًا على الأخبار المفبركة التي تهدف إلى التأثير سلبًا على علاقات الدول في المنطقة".

وكشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان حمل رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى طهران خلال زيارته الشهر الماضي، حذر فيها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يمتلك صبراً طويلاً على مفاوضات مطولة"، وأن فريقه يطمح إلى التوصل لاتفاق سريع بشأن الملف النووي الإيراني.

بحسب رويترز، جاء في رسالة الملك السعودي أن على إيران أن تتعامل بجدية مع العرض الأمريكي للتفاوض، باعتباره فرصة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل، مشيرة إلى أن الملك سلمان (89 عاماً) قرر إرسال نجله إلى طهران بسبب "القلق من تدهور الوضع الإقليمي بشكل أكبر".

وبحسب الوكالة فإن الاجتماع عقد بشكل سري في 17 نيسان الماضي داخل مبنى الرئاسة الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال مصدر مطلع للوكالة البريطانية فإن "خالد بن سلمان، الذي شغل سابقاً منصب سفير بلاده في واشنطن، أبلغ الإيرانيين بأن إدارة ترامب تسعى إلى اتفاق سريع قبل إغلاق نافذة الفرصة الدبلوماسية".

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