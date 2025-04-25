الصفحة الدولية

الرئيس اللبناني يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة بغداد في أيار المقبل


أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون تسلم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، لحضور "قمة بغداد" المقررة في السابع عشر من أيار/مايو المقبل، إذ ذكرت الرئاسة في بيان، أن عون، تسلم الرسالة من وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة، اللذين تستضيفهما العاصمة العراقية بغداد، السبت 17 آيار/ مايو المقبل".

وجاء في الرسالة "إننا نتطلع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا. وإن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول إلى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن والازدهار".

كما نقل الوزير العراقي إلى عون "تحيات الرئيس رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتمنياتهما بتلبية الدعوة، وأكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

بالمقابل، أكد عون على "متانة العلاقات اللبنانية العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تستدعي السفير الهولندي لدى طهران
الرئيس اللبناني يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة بغداد في أيار المقبل
ترامب: "مستعد للقاء المرشد علي الخامنئي"
ترامب يعرض صفقة أسلحة بأكثر من 100 مليار دولار على السعودية!
إيران توقع عقودا نفطية مع روسيا بقيمة 4 مليارات دولار
مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية في ضواحي موسكو
سماحة السيد الخامنئي: شعب غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون في خط واحد مع أئمة المعصومين(ع)
الرئيس الأوكراني يعاند مقترح ترامب ويرفض التخلي عن شبه جزيرة القرم
"الإخوان المسلمين" تدعو أتباعها لمواجهة السلطات الأردنية
✅ إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بسبب الحرب على غزة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك