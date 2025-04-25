الرئيس اللبناني يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة بغداد في أيار المقبل

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون تسلم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، لحضور "قمة بغداد" المقررة في السابع عشر من أيار/مايو المقبل، إذ ذكرت الرئاسة في بيان، أن عون، تسلم الرسالة من وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة، اللذين تستضيفهما العاصمة العراقية بغداد، السبت 17 آيار/ مايو المقبل".

وجاء في الرسالة "إننا نتطلع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا. وإن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول إلى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن والازدهار".

كما نقل الوزير العراقي إلى عون "تحيات الرئيس رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتمنياتهما بتلبية الدعوة، وأكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

بالمقابل، أكد عون على "متانة العلاقات اللبنانية العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة".