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السلطات الإيرانية تنشر تفاصيل عن اعتقال مواطنين بريطانيين والتهمة الموجهة إليهما


أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، عن اعتقال مواطنين بريطانيين في محافظة كرمان بتهمة "التجسس".

وأوضح أصغر جهانغير أن "هذين الشخصين (المعتقلين) وُضعا تحت المراقبة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وجرى اعتقالهما من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان خلال ديسمبر (الماضي)".

وأشار جهانغير إلى أن "المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، لكنهما كانا يجمعان معلومات في عدة محافظات بحجة القيام بأعمال بحثية ودراسات أكاديمية".

وقال المتحدث نفسه إن هذين الشخصين "كانا يتعاونان مع مؤسسات تعمل كواجهات لأجهزة استخبارات تابعة لدول غربية معادية، وذلك تحت غطاء الأنشطة البحثية والعلمية"، موضحا أن "الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهما بدقة في أثناء قيامهما بجمع المعلومات في مدينة كرمان، وتم اعتقالهما بعد تنفيذ عمليات استخباراتية منسقة".

وفي هذا السياق، أفاد رئيس القضاء في محافظة كرمان إبراهيم حميدي، بأن "التحقيقات أثبتت وجود صلة بين المعتقلين وعدة مؤسسات تابعة لأجهزة استخبارات أجنبية"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".

وذكر أن السفير البريطاني هوغو شورتر التقى بالمعتقلين في مكتب الادعاء العام والثورة بمحافظة كرمان، وذلك بعد موافقة السلطات القضائية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وبيّن حميدي أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من السفير البريطاني، وبعد الحصول على موافقة الجهات القضائية والأمنية المختصة.

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