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تقارير تكشف عن مخاطر عودة الاسرى الكوريين الشماليين في الحرب الاوكرانية الى وطنهم


كشفت تقارير جديدة عن مخاطر عودة الاسرى من جنود كوريا الشمالية في الحرب الاوكرانية .

ونقلت التقارير عن الرئيس الاوكراني ، اسر جنود كوريين شماليين كأسرى حرب في أوكرانيا، حيث تشير هيئة الاستخبارات الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية إلى أن كوريا الشمالية نشرت حوالي 12000 جندي في منطقة كورسك، وقُتل ما لا يقل عن 300 جندي وجُرح 2700 ، من بينهم اثنان تم أسرهما من قبل حكومة أوكرانيا.

وابدى الرئيس زيلينسكي استعداده لتبادل أسرى الحرب الكوريين الشماليين مع أسرى الحرب الأوكرانيين في روسيا ، وإذا حدثت عمليات التبادل، فمن المرجح أن تتم إعادة أسرى الحرب الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية، لكن الرئيس زيلينسكي ترك الخيار مفتوحًا أمام الجنود بعدم العودة إلى كوريا الشمالية إذا "أعرب الجنود عن رغبتهم في تقريب السلام" من خلال نشر الحقيقة حول الحرب في كوريا.

أما بالنسبة لأسرى الحرب، فلم يقدموا موقفًا واضحًا، ولكن في مقابلة نشرها الرئيس زيلينسكي، قال أحد أسرى الحرب إنه يريد العودة إلى كوريا الشمالية بينما ذكر الآخر أنه يرغب في البقاء في أوكرانيا، لكنه سيعود إلى وطنه إذا طُلب منه ذلك.

وتنص اتفاقية جنيف الثالثة، التي تنظم موضوع أسرى الحرب، على أنه يجب إعادة أسرى الحرب إلى وطنهم، لكن العديد من منظمات حقوق الإنسان تشعر بالقلق بشأن عودتهم المحتملة إلى كوريا الشمالية لأن هؤلاء الأسرى قد يواجهون مخاطر جسيمة إذا أعيدوا إلى كوريا الشمالية .

واوضحت التقارير انه ، إذا أعيدوا إلى كوريا الشمالية، فمن المرجح للغاية أن تتم معاقبتهم لعدم طاعتهم للأوامر العسكرية. وعلى وجه الخصوص، قد يُنظَر إلى الجنود الكوريين الشماليين الأسرى باعتبارهم خونة،

حيث تشير التقارير إلى أن السلطات الكورية الشمالية أصدرت تعليمات لهؤلاء الجنود بالانتحار أو تدمير أنفسهم قبل أن يقعوا في قبضة العدو. وقد يُعاقَبون أيضاً على لقائهم وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى الاعتقال التعسفي وحتى التعذيب.

واوضح التقرير انه في نهاية الحرب الكورية ، لم يرغب عدد كبير من أسرى الحرب الشيوعيين في العودة إلى كوريا الشمالية أو الصين لأنهم كانوا يخشون أن يعاقبوا أو يقتلوا بسبب أسرهم أو تعاونهم مع الأمم المتحدة. وبسبب هذه المخاطر، أقر الرئيس ترومان في ذلك الوقت بالحاجة إلى "العودة الطوعية"، مدعيًا أن الإعادة القسرية ستكون منافية للمبادئ الأخلاقية والإنسانية الأساسية. وينبغي تطبيق نفس هذه المبادئ على أسرى الحرب الكوريين الشماليين في أوكرانيا اليوم نظرًا للمخاطر التي سيواجهونها عندما يعودون إلى وطنهم.

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تقارير تكشف عن مخاطر عودة الاسرى الكوريين الشماليين في الحرب الاوكرانية الى وطنهم
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