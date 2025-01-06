الحرس الثوري الإيراني: سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا

أکد متحدث الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أن بلاده مستعدة منذ فترة طويلة للمعارك الكبرى والمعقدة وأن "سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامها"، حيث ذكر نائيني في مؤتمر صحفي اليوم: "لاتزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه تهديدات وفتن هجينة" لافتا إلى أن الشعب الإيراني کان رائدا في مكافحة التهديدات وإحباط مختلف الفتن اعتمادا علي الهوية الدينية والوطنية".

وأوضح، "مواجهة التهديدات والحرب المعلوماتية والسياسية والإقتصادية والثقافية والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات وأنواع الفتن الخطيرة هي الدروس التي تم تلقينها للعدو حتي الآن".

وأضاف، أن "عملية "الوعد الصادق 3" تشكل جزء صغيرا من قوة لانهاية لها والعدو يعرف أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة بالنسبة لنا ولامانع أمامنا ويمكننا أن نرد بشكل مضاعف وبأکثر دقة وسرعة ودمارا".

وتابع نائيني، "خلال الأسابيع القليلة الماضية وإثر التطورات الجديدة في المنطقة شهدنا تحمسا زائفا وسوء فهم لدى العدو، وهو حاول من خلال الحرب الإدراکية وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف للجمهورية الإسلامية ونحن نعرف ما هو الواقع".