مقتل 19 جنديا باكستانيا باشتباكات حدودية مع افغانستان

لقي 19 جنديا باكستانيا مصرعهم باشتباك بين قوات الحدود الأفغانية والباكستانية، في منطقة داند باتان بولاية باكتيا في شرق افغانستان، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر بالدفاع الأفغانية.

وذكرت المصادر:" ان إطلاق قذائف هاون من باكستان على المنطقة أسفر عن مقتل 5 من سكانها وإصابة 3 آخرين".

وأشارت الى استمرار الاشتباكات بين قوات الحدود الأفغانية والباكستانية قرب خط دوراند (الحدود بين أفغانستان وباكستان التي لم تعترف بها كابل) في ولايتي خوست وباكتيا، مضيفة :" ان القوات الأفغانية أحرقت عدة مواقع عسكرية باكستانية في منطقة علي شير في خوست، وسيطرت على موقعين في باكتيا".

وأفادت مصادر أفغانية بأن الاشتباكات التي وقعت اليوم السبت أدت إلى نزوح حوالي 1000 أسرة في منطقة علي شير بخوست.

في وقت سابق قالت "طالبان" الأفغانية إن ما لا يقل عن 46 شخصا، معظمهم أطفال ونساء، قتلوا الثلاثاء بغارات جوية باكستانية على ولاية بكتيكا، وتوعدت بالرد على جارتها.

وتشهد عدة مناطق في باكستان ، خاصة تلك الواقعة على الشريط الحدودي مع أفغانستان ، بين الحين والآخر ، هجمات تستهدف رجال الأمن والمدنيين وحتى الأجانب، وتوجه السلطات الباكستانية أصابع الاتهام إلى حركة "طالبان" الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى.

وكثيرا ما يتهم المسؤولون الباكستانيون سلطات "طالبان" الأفغانية بتوفير المأوى لمقاتلي "طالبان" الباكستانية ، وهو ما تنفيه كابل.