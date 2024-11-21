روسيا: قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا أصبحت على قائمة أهداف الجيش الروسي المهمّة

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن افتتاح قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا سيؤجج المخاطر النووية، وأنها أصبحت بين الأهداف ذات الأولوية للجيش الروسي، حيث ذكرت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هذه خطوة استفزازية صريحة جديدة على الصعيد الاستراتيجي في سلسلة الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي يتبناها الأمريكيون وحلفاؤهم في "الناتو". هذه الخطوة تؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي وتأجيج المخاطر الاستراتيجية، وبالتالي رفع سقف الخطر النووي".

وأضافت: "بالنظر إلى طبيعة ومستوى التهديدات الناجمة عن هذا النوع من المواقع العسكرية الغربية، فإن قاعدة الدفاع الصاروخي في بولندا أضيفت منذ فترة طويلة إلى قائمة الأهداف ذات الأولوية المرشحة للتدمير من قبل القوات الروسية بمجموعة واسعة من أحدث الأسلحة، إذا لزم الأمر".

وكانت قاعدة "إيجيس" الأمريكية للدفاع الصاروخي، قد أُفتتحت في 13 نوفمبر الجاري في بلدة ريدزيكوفو شمالي بولندا على بعد 165 كيلومترا من الحدود مع روسيا.