التوقيت المتوقع لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

ما زالت استطلاعات الرأي تظهر أن كاملا هاريس ودونالد ترامب متعادلان في كل الولايات السبع المتأرجحة تقريبًا .

لذا فإن أول ما سنستنتجه من النتائج ليلة الثلاثاء ليس من سيفوز - ولكن مدى قرب المعركة، وكم من الوقت قد يستغرق تحديد الفائز.

أول ولاية ساحة معركة حيث ستغلق صناديق الاقتراع هي جورجيا، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، تليها ولاية كارولينا الشمالية، في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أدلى غالبية الناخبين بأصواتهم مبكرًا في كلتا الولايتين، ومن المتوقع الإعلان عن هذه النتائج في وقت مبكر من الليل. ومن المرجح أن يتم فرز الغالبية العظمى من الأصوات في كلتا الولايتين والإبلاغ عنها بحلول منتصف الليل .

سيمنحنا ذلك إحساسًا مبكرًا بما إذا كانت الليلة تتشكل لتكون معركة بوصات، أو شيئًا أكثر حسمًا. ( انظر القائمة الكاملة لمواعيد إغلاق صناديق الاقتراع. )

إذا تمكنت هاريس من تحقيق تقدم في إحدى الولايتين أو كلتيهما، فسوف يكون أمامها مسارات متعددة للحصول على 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز، وسوف يبدو أن فرص السيد ترامب في الفوز تتقلص.

وإذا كان ترامب متقدمًا، أو إذا بدت الولايات متقاربة، فقد يتلخص الأمر كله في النتائج من الولايات الثلاث التي يطلق عليها "الجدار الأزرق" وهي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

في ولاية بنسلفانيا، التي تعتبرها كلتا الحملتين ولاية يجب الفوز بها، تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ولكن نظرًا لعدم السماح لموظفي الانتخابات ببدء معالجة بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، فمن المتوقع أن يمتد الفرز إلى ما بعد ليلة الثلاثاء.

في ميشيغان، حيث تُغلق آخر صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي، تم فرز حوالي نصف بطاقات الاقتراع فقط بحلول منتصف الليل في عامي 2020 و2022، على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة قد تسرع الأمور.

في ويسكونسن، حيث تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي، قد يمتد الفرز إلى وقت متأخر من الليل.

لقد كان الطريق الأفضل أمام ترامب للوصول إلى الرئاسة هو تحقيق الانتصارات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية. أما الطريق الأفضل أمام هاريس فهو تحقيق الانتصارات في ولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

وإذا كانت الصورة مشوشة، فقد نجد أنفسنا نتطلع غربا للحصول على إجابات ــ وهذا قد يعني انتظارا طويلا.

وتغلق مراكز الاقتراع في ولايتي أريزونا ونيفادا الغربيتين المتأرجحتين أبوابها في التاسعة مساء والعاشرة مساء بالتوقيت الشرقي على التوالي. لكن الولايتين تعتمدان بشكل كبير على بطاقات الاقتراع بالبريد، وقد تمتد عملية الفرز لأيام.

في الانتخابات الأخيرة، صوتت جميع ولايات الجدار الأزرق بنفس الطريقة عادة، ولكن ليس من الواضح أن هذا النمط سوف يستمر هذا العام.

ولا تعد الولايات المتأرجحة هي المكان الوحيد الذي يمكن أن نبحث فيه عن تلميحات حول الاتجاه الذي ستسلكه الليلة. فهناك عدد قليل من السباقات الكونجرسية في ولايات الساحل الشرقي التي تشهد إحصاء أسرع، بما في ذلك الدائرتان الثانية والسابعة في ولاية فرجينيا والدائرة الأولى في ولاية كارولينا الشمالية، حيث قد يكون الفوز المفاجئ علامة على نجاح أكبر لأي حزب يسود.