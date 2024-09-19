وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت البنتاغون، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، ان وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) ألغى زيارته المقررة إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال موقع أكسيوس، ان "تأجيل زيارة أوستن إلى إسرائيل جاء بسبب التصعيد على الحدود الشمالية".

وكان من المقرر ان وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن زيارة إسرائيل لبحث التوتر مع "حزب الله" اللبناني يومي 22 و23 سبتمبر/ أيلول الجاري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وشهد لبنان في اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) موجتي تفجيرات لجهزة الاتصال (البيجر) واللاسلكي استهدفت المواطنين اللبنانيين، الذي اتهم إسرائيل بالوقوف وراءها.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس أن حصيلة الشهداء نتيجة التفجيرات خلال اليومين الماضيين بلغت 37 شهيدا ونحو 3 آلاف إصابة بعضها حرجة.