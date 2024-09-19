مجلس الدوما يدعو إلى إجراء تحقيق شامل في سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان

صرّح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بإن سلسلة تفجيرات المعدات بمختلف أنواعها التي حدثت في لبنان تحتاج إلى تحقيق شامل ودقيق، إذ أكد فولودين عبر قناته على تيلغرام، على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بصياغة تدابير محددة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وإلا فلن يشعر أحد بأمان.

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "وقعت في لبنان، سلسلة من الانفجارات في معدات مختلفة - أجهزة النداء والهواتف وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتسبب ذلك بإصابة أكثر من 3000 شخص ومقتل العشرات. يجب إجراء تحقيق شامل في ما حدث في لبنان".

وشدد على أن الهجوم المخطط له بتقنية عالية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في العالم. وأعرب فولودين عن ثقته بضرورة التحقيق المناسب والدقيق في واقعة استخدام الأجهزة الإلكترونية الفردية كأجهزة متفجرة.

كما نوه فولودين بأن إمكانية الإنتاج الضخم لمثل هذه "الأسلحة" القاتلة، تنقل الإرهاب إلى مستوى جديد.

وقال فولودين، إن"هذا تهديد عالمي شامل لجميع البلدان، ويجب على المؤسسات الدولية أن تضع تدابير ضد مثل هذه الجرائم. وإلا فلن يتمكن أي شخص من الشعور بالأمان".