تسمم 125 شخصا في مصر بعد تناولهم وليمة بمناسبة المولد النبوي

أصيب 125 شخصا في إحدى قرى محافظة أسوان جنوبي مصر بتسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بعد تناولهم وجبة غذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، استقبلت مستشفى نصرالنوبة بأسوان، اليوم الأحد، نحو 125 مصاباً إثر تناولهم وجبات غذائية عبارة عن (فتة، لحمة، وأرز) احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

وبالفحص الطبى تبين أن أغلب المصابين لديهم نزلات معوية حادة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية لتباشر تحقيقاتها.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن الدكتور مصطفى أبو المجد المدير العام للطب الوقائي بأسوان، قوله إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي 125 شخصا جميعهم من قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة.

وأضاف أن المصابين كانوا يعانون من حالات قيء وغثيان وآلام في المعدة وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى، وبسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا فتة ولحمة فى احتفالات المولد النبوى بالقرية.

وأوضح أبو المجد، أن وزارة الصحة المصرية تتابع حالة المصابين وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.