اطلاق نار قرب مكان تواجد ترامب

افادت مصادر صحفية ان حادثة اطلاق نار حصلت خارج نادي الغولف التابع لمرشح الرئاسة الامريكية دونالد ترامب في فلوريدا

فيما قالت حملة المرشح الجمهوري انه تأمين ترامب بعد إطلاق النار في منطقة قريبة منه وقال بيان للحملة الانتخابية: ترامب بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده مشيرا الى ان شخص أطلق النار خارج نادي الغولف التابع لترامب في فلوريدا

فيما لم تصدر الشرطة الأمريكية لم تصدر أي معلومات جديدة عن عملية إطلاق النار وتم اعتقال مطلق النار قرب منتجع ترامب